Названа польза работы на даче

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Дачники могут заниматься огородом не только для того, чтобы поесть вкусных домашних фруктов и овощей, но и для улучшения здоровья.

В новом исследовании учёные из Университетов Шеффилда и Вирджинии доказали, что люди, которые занимаются огородом, здоровее на 6,6%, а их уровень стресса ниже на 4,2%.

По словам исследователей, занятия садоводством улучшают самочувствие и дают такую же пользу, как кардиоупражнения — езда на велосипеде или бег.

Садоводы, сажая растения и ухаживания за ними, переключают внимание с самих себя и своих стрессов, расслабляются, восстанавливаются и уменьшают влияние негатива, — сообщил автор исследования, доктор Лорен Чалмин-Пуи.

Лучше всего заниматься огородом регулярно — не менее двух-трёх раз в неделю, давать организму постоянные физические нагрузки, пишет Sky News.

Оказалось, что из шести тысяч опрошенных британцев 30% занимаются садоводством для здоровья, 15% — чтобы расслабиться и снять стресс.

Ранее NEWS.ru писал, что общественники предложили продлить действовавшую до 2020 года так называемую водную амнистию. Она заключалась в освобождении дачников от штрафов за бурение скважин для добычи воды.