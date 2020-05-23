Минздрав ускорит срок вывода препарата от коронавируса на рынок

https://static.news.ru/photo/2a1c8708-9c97-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский Минздрав максимально сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса «Фавипиравир». Он уже переименованное в «Авифавир» и в настоящее время проходит клинические испытания.

Препарат, показавший лучший результат в лечении заражённых коронавирусом по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, будет исследоваться и после регистрации. Всего на эти цели должно уйти от полугода до года, сообщает РИА Новости.

«Фавипиравир» пока используют только для лечения пациентов, согласившихся участвовать в клинических испытаниях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность препарата превысила 80%. 21 мая 2020 года начался финальный этап испытаний. Для участия в программе пригласили свыше 300 пациентов. Средство будет доступно только в больницах и медцентрах, но не в аптеках, поскольку его следует применять под наблюдением врача.