Минздрав ускорит срок вывода препарата от коронавируса на рынок

Российский Минздрав максимально сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса «Фавипиравир». Он уже переименованное в «Авифавир» и в настоящее время проходит клинические испытания.
Препарат, показавший лучший результат в лечении заражённых коронавирусом по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами, будет исследоваться и после регистрации. Всего на эти цели должно уйти от полугода до года,
«Фавипиравир» пока используют только для лечения пациентов, согласившихся участвовать в клинических испытаниях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эффективность препарата превысила 80%. 21 мая 2020 года начался финальный этап испытаний. Для участия в программе пригласили свыше 300 пациентов. Средство будет доступно только в больницах и медцентрах, но не в аптеках, поскольку его следует применять под наблюдением врача.
Добавьте наши новости в избранные источники