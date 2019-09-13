https://static.news.ru/photo/9c0021c6-d623-11e9-a531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство здравоохранения вышло на закупку препарата «Ламивудин», который необходим людям с ВИЧ-инфекцией, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Причём, что удивительно, вышли шесть поставщиков потенциальных, — отметила она.

По её словам, сейчас потребность в этом лекарстве очень высокая, так как охват терапией за три года вырос в два раза.

Максимкина уточнила, что в настоящее время терапию получают около 470 тысяч пациентов с ВИЧ в сочетании с вирусом гепатита В, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что международная группа учёных провела исследование, сравнив уровень заболеваемости и смертности от ВИЧ в 195 странах за период с 1990 по 2017 год. Полученные данные показали рост числа заболевших и умерших от последствий ВИЧ в России за последние 10 лет.