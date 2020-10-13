Минздрав разрешил исследование вакцины от COVID-19 на лицах старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/0aa345e0-0d64-11eb-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Global Look Press

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешено тестировать на лицах старше 60 лет. Об этом заявили в Минздраве.

Цель исследования — расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении, сообщает ТАСС.

Ранее профессор Новосибирского государственного университета вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что говорить о наличии в России вакцины от коронавируса пока рано. Нужно дождаться завершения третьего этапа испытаний.

Специалист напомнил, что любая кандидатная вакцина должна пройти доклинические испытания на культурах клеток и минимум двух видах животных, затем её испытывают на добровольцах. Во время первых двух фаз испытания добровольцы находятся в стационарах, третья фаза испытаний — когда вакцину тестируют на людях в условиях обычной жизни. Исследование проходит в условиях двойного слепого рандомизированного исследования во время пандемии.

Нетёсов считает, что пока третья фаза испытаний вакцины не завершилась, говорить об её эффективности при массовом применении рано. По его словам, препарат может оказаться неэффективным или ещё хуже — небезопасным.

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не допустить COVID-диссидентства по отношению к вакцине. Она подчеркнула, что очень важна информационная кампания, чтобы до людей дошла информации о «обязательности заботы о себе».