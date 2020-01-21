https://static.news.ru/photo/4e94cc9e-3c5c-11ea-b2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.

Мы начинаем работу над этим. Сейчас идёт работа по взаимодействию с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов, — сообщил ТАСС Краевой.

Он также добавил, что министерство разрабатывает тест-систему для диагностики этого вируса.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации российским туристам, выезжающим в КНР, как не заразиться коронавирусом. Гражданам советуют почаще мыть руки, носить защитную маску, не посещать рынки, где продают животных и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а при обращении за медпомощью на территории России обязательно оповещать врача о недавнем визите в КНР.

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения новым коронавирусом с шестью летальными исходами.