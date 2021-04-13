Минздрав одобрил клинические испытания вакцин против COVID для онкобольных

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Добровольцы с онкологией могут принимать участие в исследованиях российских вакцин против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» для оценки их эффективности. Соответствующее разрешение выдано Минздравом РФ, пишут «Известия».

Как отмечают в ведомстве. сейчас в России проводятся третьи фазы испытания препаратов для оценки их эффективности и безопасности.

При этом внести изменения в инструкцию по применению вакцин в отношении онкобольных можно будет только после того, как будут проведены испытания с их участием и даны оценки результатов испытаний.

В ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава сообщают, что в настоящее время влияние вакцин против коронавируса на больных с онкологией изучено слабо. В связи с этим, включение соответствующих добровольцев в клинические испытания зависит от вида вакцин и изученности платформ, на которых они разрабатывались.

В марте уже начались исследования среди онкобольных вакцины против коронавируса «Спутник V». По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, никаких противопоказаний к применению вакцины среди онкобольных выявлено не было, кроме случаев химиотерапии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что после вакцинации президента РФ Владимира Путина количество желающих привиться от коронавируса москвичей стало расти.