Минздрав: коронавирус у пожилых может иметь другие симптомы

https://static.news.ru/photo/f46448f4-a59b-11ea-bb2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения выпустило методические рекомендации по лечению коронавируса. По данным ведомства, COVID-19 у пожилых людей может протекать не так, как у других.

Старики могут испытывать снижение артериального давления, тахикардию, конъюнктивит, падению или делирий. Кроме того, у них может начаться бред, передаёт РИА Новости.

В ведомстве отметили, что у людей пожилого и старческого возраста иногда не появляется лихорадка, кашель или одышка. Вместо этого врачи наблюдают лёгкие симптомы, не соответствующие тяжести заболевания.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Дёмин сообщил о необходимости включить в группу риска заражения коронавирусной инфекцией курящих и пьющих людей. Он отметил, что алкоголь не только не спасает от коронавируса, но и ухудшает иммунитет, влияет на лёгкие и другие органы человека. Также он подчеркнул, что ВОЗ дала заключение, в котором курение является отягощающим фактором при COVID-19.