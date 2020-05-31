Здоровье

Минздрав: медикам заразиться COVID-19 проще в магазине, чем на работе

20:17, 31 мая 2020 102
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гораздо больше риск заболеть коронавирусом у сотрудников больниц в магазине, чем на работе, даже во время контакта с пациентами с лёгким и средним течением. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.

Риск минимален в больнице. С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Дело в том, что риск снижается благодаря использованию индивидуальных средств защиты.

Кроме того, Семёнова отметила, что нельзя насильно привлекать студентов медфакультетов к работе в больницах. Если такие сообщения поступают, то, подчеркнула замминистра, ведомство принимает очень жёсткие меры.

Она отметила, что «ребята, которые сегодня плечом к плечу подходят к пациентам, понимают, что от них зависят жизнь и здоровье, они становятся другими, они становятся более стойкими». Семёнова убеждена, что они являются будущей основой российского здравоохранения.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19.

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