Минимальная за неделю смертность от COVID-19 отмечена в Москве

67 пациентов с коронавирусом скончались 22 мая в Москве — это минимальный суточный показатель с 15 мая, следует из данных столичного оперштаба.
По информации властей, количество жертв эпидемии в Москве достигло 1934.
Как писал NEWS.ru, с 23 мая пропускной режим перестанет действовать в Подмосковье, но московский мэр Сергей Собянин заявил о необходимости сохранить цифровые пропуска, перчаточно-масочный режим и требования по самоизоляции жителей столицы, несмотря на улучшение эпидемической обстановки.
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