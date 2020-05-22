Минимальная за неделю смертность от COVID-19 отмечена в Москве

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Глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о результатах изучения первых данных по антителам к коронавирусу. По её словам, они могут появляться у людей с ревматологической патологией.

Это особенность их иммунного ответа, и это не значит, что имеются именно те антитела, которые будут защищать человека от последующего инфицирования [коронавирусом] или как-то облегчать инфицирование, — сказала она в...