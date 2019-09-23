Осень и зима часто становятся серьёзным испытанием для человеческого организма. Погода проверяет на прочность иммунную систему, а дома, в квартире, тем временем, устанавливается своеобразный микроклимат, порой весьма далёкий от идеального. Температура, влажность воздуха и воздухообмен — жизненно важные параметры, которые, к счастью, можно контролировать. Делается это в основном при помощи электроприборов.

«Кошка мордочку прячет — на холод»

Согласно существующим ГОСТам, температура воздуха в жилых комнатах в холодное время года должна быть в диапазоне 20-23°С; в детских — 23-24°С; в ванной — 24-26°С. Холод в помещении чреват не только простудами, но и некоторыми другими неприятностями для здоровья: так, например, учёные доказали, что лекарства от гипертонии плохо работают в помещениях, где температура воздуха ниже 21°С.

Пока в многоквартирных домах не включили батареи — кошки прячут мордочку в лапах, а их хозяева терпеливо достигают температурного оптимума с помощью разного рода климатообразующего оборудования: кондиционеров с опцией обогрева помещения и различных моделей обогревателей. Цена самого недорого кондиционера существенно выше цены обогревателя: около 9,2 тыс. рублей составляет стоимость самой дешёвой сплит-системы; 1,8 тыс. рублей — цена недорогого масляного обогревателя и 1 тыс. рублей — керамического. Однако использовать кондиционер для обогрева более выгодно: он гораздо быстрее достигает заданной температуры и автоматически отключается, не тратя, таким образом, лишнюю электроэнергию. Впрочем, как сообщили эксперты, большая часть населения считает кондиционеры в первую очередь прибором для охлаждения воздуха, а не обогрева, и пик продаж у них — весенне-летний.

Влажность воздуха — гарантия здоровья

Едва дождавшись начала отопительного сезона, жители многоквартирных домов сталкиваются с другой проблемой — сухостью воздуха. Сухой воздух делает человека более восприимчивым к простудным и респираторным заболеваниям: слизистые оболочки интенсивно испаряют влагу и пересыхают, в трещинки попадают микробы, идёт воспалительный процесс. Кроме того, сухой воздух провоцирует проблемы с кожей и ломкость волос, а в дальнейшем и постепенное обезвоживание всего организма со всеми вытекающими последствиями. Поддержание правильного уровня влажности в помещении на деле означает, что вы лучше спите, меньше болеете, чувствуете себя гораздо лучше и выглядите прекрасно. По мнению агентства по охране окружающей среды (EPA), уровень влажности в помещении должен быть от 30% до 50%, оптимально — 45%. Все, что ниже 30%, слишком сухо, а все, что выше 50%, слишком влажно.

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Измеряют влажность гигрометром. Прибор стоит недорого (от 340 рублей в комбинации с электронным термометром), часто бывает встроен в настольные часы (от 440) и домашние метеостанции (от 270).

Корректировать состояние воздуха, если он пересушен, придётся с помощью увлажнителей воздуха. Некоторые из них имеют встроенный гигрометр, а уровень влажности отражается на ЖК-экранах. Предпочтительнее покупать увлажнители с автоматическим режимом регуляции, мощность которого будет устанавливаться в зависимости от уровня влажности в помещении без вмешательства человека. При покупке важно смотреть, на какую площадь помещения рассчитан прибор. Цена увлажнителей стартует от 500 руб. на самые маломощные ультразвуковые приборчики емкостью всего 0,2 л и до 143 тыс. рублей на особо мощные модели потолочного крепления, способные обслужить помещения площадью свыше 100 кв. м и при этом с высокими потолками.

Мойка воздуха — прибор, весьма сходный с увлажнителем, но если увлажнители распыляют в воздух мелкие частицы воды, повышая общий уровень влаги, то мойки, в свою очередь, задерживают пыль, аллергены, и при этом также обогащают воздух молекулами воды. Цена на эти электроприборы в среднем в 2,5 раза выше, чем на увлажнители.

Воздухообмен

Запотевшие окна, скопившийся на стенах конденсат, запах сырости, и, хуже того, появление плесени на стенах и потолке — знак того, что воздух в помещении слишком сырой. Бороться с высоким уровнем влажности сложнее, чем с сухостью воздуха. И покупкой осушителя воздуха (цена на бытовые модели — от 7500 рублей; на промышленные — от 34 тыс.) здесь дело может не ограничиться, поскольку на первый план выходит не высокая влажность воздуха сама по себе, а воздухообмен. Согласно нормативам, воздухообмен на кухне, где используется электроплита, должен составлять не менее 60 куб. м воздуха в час, при газоиспользующем оборудовании — не менее 100 куб. м в час. В санузле — 50 куб. м в час, в жилой комнате — не менее 30 куб. м в час на человека.

О том, в каких случаях стоит бить тревогу и куда обращаться, рассказал специалист.

В советское время всё было просто: через неплотности в деревянной раме шёл естественный обмен воздуха. Сейчас в большинстве квартир стоят ПВХ-окна, и притока воздуха нет. Хотя с 2012 года существуют нормативы, согласно которым на каждом таком окне должны быть установлены щелевые приточные устройства — при новом строительстве это обязательно. Но в большинстве случаев никто не думает об этом. Ситуации, когда приточных устройств нет — не редкость. При подозрении на то, что не соблюдены нормативы по воздухообмену, необходимо обращаться в управляющую компанию. Возможно, что-то случилось с вентшахтой, или же сама компания отключила вентиляторы принудительной вентиляции. К сожалению, на глазок обитателю квартиры невозможно определить, насколько серьёзно положение — нужны специальные приборы. Михаил Писклин эксперт лаборатории строительной экспертизы

Исправить положение при помощи канальных электровентиляторов (от 3 тыс. рублей) или за счёт установки рекуператора приточно-вытяжной вентиляции (от 19 тыс.) можно только в тех помещениях, где не используются газовые приборы. В случае, если в квартире газовая плита и/или газовый водонагреватель, электровентиляторы и рекуператоры использовать нельзя.

Итак, необходимо и достаточно иметь дома обогреватель (кондиционер), увлажнитель или, напротив, осушитель воздуха и, желательно, хорошую управляющую компанию, которая будет отвечать за качественный воздухообмен в вашем доме. Прибавьте к этом списку сушилку для обуви — небольшого размера приборчик, необходимый каждому, — и вероятность заболеть будет стремительно приближаться к нулю.