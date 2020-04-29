Медиков со всей России зовут работать в Подмосковье в COVID-больницах

https://static.news.ru/photo/dd29fb12-8a10-11ea-aa5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская область приглашает медиков всех профилей со всей России в больницы, специализирующиеся на коронавирусных пациентах. Зарплаты предлагают такие: заведующему инфекционным отделением — от 232 тысяч рублей в месяц, реаниматологу — от 209 тысяч, медсестрам — от 125 тысяч, санитарам — от 60 тысяч рублей.

Власти подчёркивают, что профиль медработника не важен. Уже сейчас многие медики, которые работают в COVID-больницах Подмосковья, в короткие сроки перепрофилировались. Хотя раньше они не специализировались на заболеваниях лёгких: кто-то работал хирургом-онкологом, кто-то был ординатором.

Стать частью команды может любой российский медик. Нужно лишь направить резюме на адрес электронной почты doc@mosreg.ru и пройти онлайн-собеседование. Дальше кандидата позовут на работу. Медику не придется увольняться с основного места работы, так как ему предложат работу вахтовым методом, сообщает телеканал «360».

В Московской области, по данным на 29 апреля, подтверждено 10 917 диагнозов, от COVID-19 скончались 90 пациентов.

За последние сутки в России подтверждён 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1830 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек, писал NEWS.ru.