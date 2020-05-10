Медики предупредили о тяжёлых осложнениях коронавируса

https://static.news.ru/photo/b12c31ea-92c8-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Врачи предупредили о риске тяжёлых последствий коронавирусной инфекции, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.

Профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте заявила, что медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать COVID-19.

Особенно в случае с пациентами на интенсивной терапии существует целый ряд факторов, которые обуславливают потенциальный ущерб для всего организма и состояния мозга, — цитирует эксперта Daily Mail.

По её словам, риск осложнений есть даже для людей, перенёсших заболевание в лёгкой форме, однако подобные вопросы требуют более тщательного изучения.

Профессор Имперского колледжа Лондона Азим Маджид также указал на необходимость долгосрочного наблюдения пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, так как могут возникнуть заболевания лёгких, а также усилиться нагрузка на сердце.

Ранее исследователи из Северо-Западного университета США выявили способ, который может наполовину сократить число смертей от COVID-19. Согласно их статистике, летальность от коронавируса напрямую коррелирует с уровнем витамина D в крови заболевших. Учёные отмечают, что витамин D помогает укрепить иммунитет и предотвращает гиперреакцию иммунной системы на вирус. Таким образом, с помощью приёма этой добавки можно было бы сократить число тяжёлых случаев и значительно снизить риск осложнений.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 10 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.