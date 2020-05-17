Медики назвали самый полезный для сердца продукт

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
По её словам, самым полезным растительным продуктом для сердца являются грецкие орехи, обладающие уникальным питательным профилем.
Грецкие орехи имеют немного иной состав, чем другие орехи, потому что они содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая содержится в рыбе, — пояснила она.
Ферре отметила, что грецкие орехи содержат также большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.
Она уточнила, что регулярное употребления этого продукта помогает предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект,
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты после десятилетнего наблюдения за людьми с разным рационом сообщили, что рыба и оливковое масло — лучшие продукты средиземноморской диеты для сохранения работы мозга.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен