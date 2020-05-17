Медики назвали самый полезный для сердца продукт

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Научные сотрудники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва придумали уникальный способ лечения ишемии и других сосудистых патологий при помощи искусственной гравитации, которая создаётся на короткорадиусной центрифуге.

Пациент ложится в аппарат, объяснили учёные, ногами по направлению к оси вращения. Во время «тренировки» кровь человека приливает к ногам под действием центробежных сил и насыщает не только основной канал...