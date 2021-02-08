Медики назвали первый признак — предвестник цирроза печени

https://static.news.ru/photo/d56f2bc2-6a84-11eb-b1ea-96000091f725_660.jpg Фото: 002 Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

Диарея может стать предвестником надвигающегося цирроза печени, возникающим от употребления алкоголя. Это не прямой показатель, но самый распространённый симптом развивающегося заболевания.

К таким признакам также можно отнести боль в животе, потерю аппетита, общее недомогание и ощущение себя больным. К такому выводу пришли британские учёные из национальной службы здравоохранения, пишет издание Express.

Чрезмерное употребление алкоголя убивает способность печени к самовосстановлению и провоцирует развитие жирового гепатоза.

Самостоятельно восполнять потери на клеточном уровне способна только здоровая железа внешней секреции. Но каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, часть клеток отмирает. И чем дольше человек употребляет спиртное, тем труднее печени восстанавливаться. Со временем эта её функция может быть и вовсе утрачена, что ведёт к серьёзному заболеванию, причём её первая стадия может развиться уже за несколько дней.

Врачи рекомендуют обратить внимание на своё здоровье как можно раньше, так как первая стадия болезни обратима. В запущенных случаях она может перерасти в цирроз или рак.

В связи с этим алкоголь рекомендуется употреблять не более трёх раз в неделю и в разумных пределах. А после бурной вечеринки рекомендуется сделать перерыв на пару недель, чтобы дать печени возможность восстановиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени. Мясников подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть».