https://static.news.ru/photo/f6f5e0c6-4a9e-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, какие изменения необходимо внести в рацион, чтобы снизить риск возникновения рака.

По его словам, среди продуктов, избыточное употребление которых приводит к развитию онкологических заболеваний, важное место занимает красное мясо. Также в этот список входят химически обработанное мясо и некоторые виды алкогольных напитков.

Если алкоголь, то здесь очень опосредованный путь возникновения рака, и речь идёт не об алкоголе в целом, — передаёт «Звезда» его слова.

Онколог посоветовал снизить употребление слишком горячих блюд. Вместо этого следует отдать предпочтение тёплой пище, а также добавить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.