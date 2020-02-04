Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Информация
Pиcк возникновения paкoвых зaбoлeвaний ecть y вceх, c вoзpacтoм oн yвeличивaeтcя. В ocoбeннocти внимательными должны быть люди, чьи poдcтвeнники имели oнкoлoгичecкиe зaбoлeвaния. Вaжнeйшиe мepы профилактики возникновения oпyхoли — coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни и peгyляpнoe oбcлeдoвaние, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве профилактики важна физическая активность, соблюдение режимов сна и дня, отказ от вредных привычек, а также прививки от онкогенных вирусов.
Ведомство предупреждает, что данные меры носят профилактических характер и не могут давать полноценную гарантию отсутствия опухолей, поэтому важно проходить вовремя медицинское обследование.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Он основывается на свойствах белков, кодирующихся геном MYC, который служит онкогеном для множества опухолей.
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