Малышева назвала дезинфекцию от COVID-19 бесполезной

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За весь коронавирусный год ни одного случая заражения человека COVID-19 от поверхности не было зарегистрировано, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева. Она уверена, что мыть и дезинфицировать любые поверхности бесполезно, потому что «вирус вне человеческого организма нежизнеспособен».

Её коллега по передаче «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что вирус сам по себе не опасен. Для того чтобы он размножался и существовал, ему необходим организм-хозяин.

«Сам по себе вирус жить не может. Для существования ему нужна клетка хозяина, тогда он будет распространяться», — сказал врач.

Из этого, сказала Малышева, надо сделать вывод: «как только вирус оказался на поверхности, он труп».

При этом она заявила, что за год пандемии продажи антисептиков и всевозможных дезинфицирующих средств выросли в 20 раз.

«Мы можем и в 100 раз повысить продажи этих средств. Это к жизни вируса не имеет никакого отношения», — подвела итог телеведущая.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева считает употребление родниковой воды опасным из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. Вера в родниковую воду очень опасна. Это вода, в которую писают и какают все животные, заметила она.