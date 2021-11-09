Ковид вызвал разброд в российских элитах

Завершившийся краткий локдаун, так публично упорно не называемый, дал повод по-новому взглянуть на действия власти в пандемию. Прежде всего, Москва перестала быть «законодательницей моды» в этой щекотливой сфере. Мы прекрасно помним, как весной 2020 года в атмосфере всеобщей неуверенности перед явлением незваного вируса именно мэр Сергей Собянин взял на себя инициативу введения первых жёстких ограничительных мер, которые позже так или иначе копировали в остальных субъектах страны. И хоть на прошедшем Дне города Сергей Семёнович удостоился комплимента президента, оценившего его способность продуманно рисковать, но в эти недели каждый регион действует, исходя из собственных обстоятельств.

Поэтому уже без оглядки на столицу в регионах продлевают локдаунные сроки, в то время как Москва и Питер, города с самыми внушительными цифрами заболевших, кладут конец «мёртвым дням». При этом общественности так и не сообщили, действительно ли в обеих столицах коэффициент заражения уже ниже единицы. И так ли действенны сохраняющиеся ограничения при посещении театров, музеев и кафе при работающем метро.

Весьма характерно: 38% вновь избранных депутатов Государственной думы так и остаются непривитыми. При этом вряд ли их кто-то решится тормозить при входе на разного рода официальные мероприятия, тем более что отныне все могут вполне легально опереться на позицию, как утверждают, фактически покидающего свой пост председателя Конституционного суда. Валерий Зорькин открыто предостерёг против того, чтобы разного рода ограничения затрагивали бы коренные свободы человека. Некоторые комментаторы даже решили, что таким образом весьма консервативный чиновник решил напоследок сделать красивый жест в плане защиты гражданских свобод, которые, как считается, не без его участия были в последние годы ограничены.

Наталья Поклонская duma.gov.ru

Как ни парадоксально, ещё до отлёта на солнечные острова сходную точку зрения высказала и Наталья Поклонская, расценившая как нарушение прав человека введение QR-кодов.

Между тем на местах действительно зачастую принимаются избыточные ограничительные меры, которые при желании можно и оспорить в судебном порядке. Хотя первые лица государства, начиная с президента, выступая за вакцинацию, отрицают её насильственный и обязательный характер для всех слоёв населения.

А тут ещё и Дмитрий Медведев, усиленно напоминающий о себе через печатное слово, выступил со статьёй, в которой первым из политических тяжеловесов поставил под сомнение эффективность используемых вакцин, сочтя их в силу обстоятельств «сыроватыми». А ведь до сих пор никто из ведущих политиков не ставил под малейшее сомнение их результативность. Одновременно Дмитрий Анатольевич, говоря о необходимости широкого международного сотрудничества в сфере противодействия плодящимся штаммам СОVID-19, высказался за придание дополнительных наднациональных прав и функций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

А тут, как говорится, и до мирового правительства недалеко, возникновением которого открыто пугали антиваксеры, видящие в антиковидных мерах, да и в самой «легенде» о пандемии лишь предлог для формирования эдакой наднациональной силы.

Словом, после двух официальных заявлений о фактической победе над смертоносной инфекцией продолжающиеся эпидемиологические меры усиливают расхождения во властном монолите. Новый камень преткновения — вопрос допуска иностранных вакцин в страну. Или, как вновь выразился бизнес-омбудсмен Борис Титов, вакцин, официально одобренных ВОЗ. Вот и в Мариинский театр уже собираются пускать зрителей, привитых всеми подобными снадобьями. А этот театр — мировая витрина России.

Кстати, третья часть съезда «Единой России» предварительно назначена на 4 декабря. Видимо, к тому моменту основные ограничения должны быть сняты.