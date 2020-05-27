В предстоящее воскресенье отмечается всемирный день отказа от табака. Учёными доказано, что вредная привычка во много раз повышает вероятность смерти от рака лёгкого и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронавирус также особенно опасен для курящих людей. Он увеличивает вероятность заражения инфекцией и смерти от неё. Бросить вредную привычку без помощи специалиста сложно, только три человека из ста способы сделать это самостоятельно.

Курильщики в 1.5 раза чаще болеют и умирают от коронавируса. Кроме того, заболевшим COVID-19 чаще требуется искусственная вентиляция легких, такие сведения сообщил во время пресс-конференции, посвященной борьбе с вредной привычкой, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Андрей Козырев.

Эксперт добавил, что вероятность заражения вирусом у людей с никотиновой зависимостью выше, как и риск тяжёлого течения заболевания. Кроме того, у курильщиков сильнее выражены симптомы по притуплению восприятия запахов и вкусов, которые отмечаются при коронавирусе. Это происходит потому что никотин воздействует на соответствующие рецепторы, подавляя их.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Даже потребление электронных сигарет делает людей более уязвимыми перед COVID-19. Потому что также происходит травматизация дыхательных путей, добавляет Андрей Козырев. У любителей вейпов может отмечаться более тяжёлое течение болезни.

Люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями чаще погибают от коронавируса. Их в свою очередь также провоцирует табакокурение. Как рассказал в беседе с NEWS.ru директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Пётр Яблонкий, у зависимых от никотина в 10 раз чаще, чем у некурящих, возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, и в 25 раз — рака легкого.

Также курение — основная причина хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Уже подсчитали, что к 30-ому году она обгонит по смертности ишемическую болезнь сердца. Петр Яблонкий директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии

Эксперты отмечают, что по статистике только 2-3 человека из ста курильщиков могут самостоятельно отказаться от вредной привычки. Остальные возвращаются к потреблению никотина уже через несколько месяцев. Именно поэтому отказываться от сигарет важно под наблюдением специалиста.

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Около 75% курящих россиян сообщают, что курение является для них просто «привычкой», ещё более 34% сообщают, что сигареты их успокаивают, 15% признались, что получают удовольствие от самого процесса, таковы данные выборочного наблюдения поведенческих факторов населения, представленных Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Также эксперты ведомства выяснили, что больше всего заядлых курильщиков среди самых молодых россиян (от 15-до 19 лет) и пожилых (более 60 лет).

По данным ВОЗ, в мире в среднем от осложнений, вызванных курением, каждые 10 секунд гибнет один человек. А ежегодно курение убивает в 5-5,5 млн людей. Однако строгая антитабачная политика во многих странах мира дала свои плоды: в течение последних 20 лет количество курящих людей в развитых странах уменьшилось на 10%.

На столько же в последние 10 лет уменьшилось число курильщиков в России. Если в 2010 году в нашей стране постоянно потребляли никотин более 60% мужчин, то сейчас курят 50%. Женщины тоже стали отказываться от пагубной привычки: сейчас курит 14.2%, еще 10 лет назад зависимыми от никотина были 21%.