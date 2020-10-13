Коронавирус может попасть в организм с шерстью животных

https://static.news.ru/photo/e7749de2-0d74-11eb-a511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по биологической защите Георгий Фролов считает, что COVID-19 можно заразиться через шерсть животных. Однако специалист не рекомендует обрабатывать питомцев дезинфектантами.

Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. При этом необходимо помнить, что обработка шерсти собаки дезинфектантами может причинить вред здоровью животного. Поэтому после прогулки животное рекомендуется просто помыть, — отметил эксперт.

Фролов также добавил, что вирус полностью смывается после принятия душа, но может попадать в организм через открытые раны. Однако чаще всего коронавирусная инфекция передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, передаёт портал argumenti.ru.

Сами животные также подвержены COVID-19. Так, итальянские ветеринары и врачи пришли к выводу, что заражение домашних животных коронавирусом — вовсе не редкое явление. Они провели исследование биоматериалов 1,5 тысячи питомцев, проживающих на севере страны, и обнаружили у 3–4% из них антитела к возбудителю, писал NEWS.ru.