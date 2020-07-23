У домашних кошек и собак на севере Италии нашли антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a6a68eb6-cccd-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские ветринары и врачи пришли к выводу, что заражение домашних животных коронавирусом — вовсе не редкое явление. Они провели исследование биоматериалов 1,5 тысячи питомцев, проживающих на севере страны, и обнаружили у 3–4% из них антитела к возбудителю.

Это первое масштабное исследование того, насколько широко коронавирус был распространён среди домашних питомцев. Предварительные выводы учёные опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv. Работой исследователей руководил профессор Университета Бари Никола Декаро.

Они изучили образцы крови и различных биологических жидкостей около тысячи собак и пяти сотен кошек. Ветеринары собирали их в городах Ломбардии и других провинций Италии, когда владельцы животных обращались за помощью в клиники.

В итоге в организме 13 собак (3,4%) и шести кошек (4%) были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, причём следов РНК SARS-CoV-2 не присутствовало. Это означает, что животные уже переболели COVID-19.

Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое мы наблюдаем у жителей тех же регионов Италии, — отмечают исследователи.

Ожидаемо, что животные, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных. Причём питомцев, перенёсших инфекцию, больше среди тех, хозяева которых тоже болели. Среди владельцев собак показатель повышался до 13%, среди владельцев кошек не так значительно — до 4,5%. Учёные подчёркивают, что пока нет оснований полагать, что эти животные распространяют вирус.

Все эти результаты, как считают исследователи, говорят о том, что среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их хозяев. Это нужно учитывать при дальнейших наблюдениях за распространением пандемии COVID-19.

SARS-CoV-2 может проникать в организм многих млекопитающих. Больше всего случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано среди кошек и норок. По мнению медиков, инфекция на них действует так же сильно, как и на людей. Поэтому эпидемиологи серьёзно изучают то, как вирус поражает этих животных и как у них протекает болезнь.

Случай массового заражения норок коронавирусом был обнаружен на ферме в Нидерландах. У грызунов появились проблемы с пищеварением и дыханием. О том, что кошки могут болеть COVID, было известно почти с самого начала пандемии. Первый случая заражения кошки коронавирусом в России был зафиксирован в конце мая в Москве. Животное посадили на карантин по месту жительства хозяина, писал NEWS.ru.