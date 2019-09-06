Эксперты Росконтроля исследовали копчёную курицу шести популярных брендов стоимостью от 214 до 500 рублей за килограмм. Пять из них тест на безопасность не прошли.
На экспертизу были переданы следующие образцы: «Ясная горка», «Каждый день», «Рублёвский», Selgros, «Деревенский завтрак», «Коптильный двор», — сообщили в Росконтроле.
В окорочках от «Ясной горки», «Рублёвского», «Деревенского завтрака» и «Коптильного двора» было отмечено существенное превышение уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой. В «Ясной горке», «Каждом дне» и Selgros выявили остаточное количество антибиотика энрофлоксацина, а в «Деревенском завтраке» — доксициклина. Кроме того, в копчёных окорочках присутствовали крахмал, фиксаторы краски, загустители, усилители вкуса и стабилизаторы.
В итоге эксперты рекомендовали к покупке только окорочок бренда «Каждый день». Информация о выявленных нарушениях была направлена производителям.
Как писал News.ru, Росконтроль протестировал куриный шашлык брендов «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово», «О'Кей» и Selgros. Большая часть образцов попала в чёрный список. Шашлыки «Петелинка» и «Мираторг» были признаны самыми качественными. Продукция остальных брендов оказалась не соответствующей требованиям безопасности. В них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, листерии и сальмонеллы.