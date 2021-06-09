Комаровский развеял миф о смертельной опасности чёрной плесени

https://static.news.ru/photo/11ee49c6-c98e-11eb-b1e7-96000091f725_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что чёрная плесень может нести смертельную опасность лишь в некоторых случаях. Как и заболевание мукормикоз, которое она вызывает. Как он сообщил на своём YouTube-канале, должно быть сразу несколько факторов: в том числе нарушения иммунитета и сахарный диабет.

Среди других потенциально опасных ситуациях Комаровский назвал неправильное лечение стероидами и высокое содержание железа в крови. Чтобы избежать заражения мукормикозом, пациент сам должен следить за состоянием здоровья, а также не контактировать напрямую с почвой.

Огородникам и дачникам он советует надевать при работе с землёй специальные защитные костюмы, респираторы и перчатки.

Что касается заражённых в Индии, он отметил, что в стране бушует коронавирус, а также, что у индусов дефицит белка и переизбыток железа в крови.

Он назвал опубликованный ролик «разъяснительным антиистерическим видео».

Ранее Комаровский рассказал своим подписчикам о последнем исследовании учёных, которое было опубликовано в журнале The Lancet и доказывает, что основным способом распространения вируса является даже не воздушно-капельный, а аэрозольный. В связи с этим он считает, что единственный способ закончить пандемию — сквозняки.