Кокорин лёг в больницу на пластическую операцию

https://static.news.ru/photo/166c1bd2-ec67-11e9-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», лёг в больницу для проведения пластической операции. Об этом сообщает Матч ТВ.

По данным телеканала, 30-летнему нападающему сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. В стационаре спортсмен проведёт около недели, после чего в течение месяца его будет наблюдать хирург.

Ранее сам Александр Кокорин в своём Instagram опубликовал фото, на котором он изображён в халате в больничной палате.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Он перешёл в итальянский клуб из московского «Спартака». Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года, сумма сделки составляет €4,5 млн.

Несколько дней назад итальянские СМИ сообщили о том, что Александр Кокорин может перейти из «Фиорентины» в другой итальянский клуб — «Кальяри». Предположительно, футболист станет частью сделки по покупке «Фиорентиной» вратаря Кальяри Алессио Краньо. За голкипера «фиалки» готовы отдать не только россиянина, но и полузащитника Лоренцо Венути.