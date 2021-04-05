Терапевт рассказала, в каком случае солнце вредно для здоровья

https://static.news.ru/photo/9de4659a-95ff-11eb-ab88-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Погожие солнечные дни далеко не всем людям приносят радость. Некоторым они грозят проявлением различных недугов, предупредила терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Впрочем, эти люди, как правило, знают об особенностях своего организма, так как плохо переносят безоблачную погоду.

Первая [категория] — это люди, у которых есть аллергия на солнце. У них, как правило, нехватка витамина D и дисбактериоз. Это причины аллергии. Вторая категория — это люди с сосудистыми заболеваниями печени, у которых формируется ангиоотёк. Ангиоотёк формируется, как правило, при инвазии либо вирусах, — приводит слова медика «Москва 24».

У таких людей, пояснила Лапа, солнце активирует выработку определённых гормонов, которые вызывают на теле гормональные пятна.

Есть среди страдающих от солнца и те, кто с приходом весны испытывает головные боли и мигрени. По словам терапевта, это яркие признаки обострения хронических заболеваний сосудов, в частности вегетососудистой дистонии. Период ухудшения состояния традиционно приходится на смену сезонов и бывает не только весной, но и осенью.

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