Клинические испытания вакцины от коронавируса завершаются в РФ

https://static.news.ru/photo/58b4eb18-ca10-11ea-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, завешаются. Последняя группа из 20 добровольцев 20 июля покинет Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

По его словам, учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние добровольцев из второй группы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, нормальное накануне выписки. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, у людей из первой группы тоже всё хорошо и с жалобами на самочувствие никто из них не обращался.