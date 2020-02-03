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Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям госкомитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал, что новый тип коронавируса может преодолевать расстояния до двух метров и в благоприятных условиях сохранять свою активность до пяти дней.

Вирус передаётся воздушно-капельным путём во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстоянии 1-2 метра от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может, — цитирует РИА Новости эксперта.

Как показали исследования китайских учёных, на гладких поверхностях вирус «живёт» несколько часов, а при влажности 40% и температуре 20 градусов представляет угрозу до пяти дней. Цзян Жунмэн настоятельно всем порекомендовал почаще мыть руки.

Как писал NEWS.ru, китайские специалисты получили новые данные, которые подтверждают гипотезу о схожести нового вируса 2019-nCoV с вирусом SARS-CoV, эпидемия которого захватила мир в 2000-х годах. Тогда от эпидемии SARS-CoV погибли более 650 человек.

После вспышки нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, с конца 2019 года в Китае погиб уже 361 человек. Всего медики выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом.