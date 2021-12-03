Кардиолог предупредил об опасных позах для сна

Главный внештатный кардиолог в Крыму Валерий Садовой назвал, в каких позах опасно спать. Самая лучшая поза для сна, по словам доктора, — лёжа на спине, сообщает URA.RU.

Спать на боку вредно для позвоночника, а сон на животе чреват повышением внутрибрюшного давления. Также врач категорически не рекомендует спать сидя.

Поза «сидя» плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отёки. Это чревато расширением вен и тромбозом, — сказал кардиолог.

Отдых в дневные часы является самым благотворным — он способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, даёт отдохнуть сердцу и всему организму в целом. При этом у человека снижается давление и появляется чувство бодрости.

Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определённый промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло, — пояснил врач.

Но при этом, считает Валерий Садовой, дневной сон — это всё же поведенческий стереотип.

Есть определённые поведенческие стереотипы. Если человек с детства привык отдыхать днём, то во взрослой жизни ему будет это необходимо. Но, к сожалению, многие люди не могут позволить себе отдыхать днём. Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано, — посоветовал специалист.

Ранее врач-сомнолог Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках Софья Черкасова рассказала, что нужно делать, чтобы крепко спать. Для этого врач посоветовала продуктивно провести свой день.