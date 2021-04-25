Сомнолог рассказала, как быстро заснуть

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Чтобы крепко и быстро заснуть, необходимо продуктивно провести свой день. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-сомнолог Центра медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках Софья Черкасова.

Готовиться ко сну нужно с утра. Проведите свой день активно — так, чтобы вы устали. Недаром Бенджамин Франклин говорил: усталость — лучшая подушка, — сказала эксперт.

По её словам, заснуть также поможет чтение, оказывающее «антистрессовое и релаксационное воздействие». Черкасова посоветовала за час до сна отказаться от гаджетов, излучающие голубой свет, физических нагрузок, информационного потока, выяснений отношений.

При этом одежда для сна должна быть удобной, не вызывающей дискомфорт. Сомнолог добавила, что если человек рано просыпается, ворочается после пробуждения, пытаясь уснуть, то это повод обратиться к врачу.

Ранее врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна. Он также рассказал, в каких позах не стоит спать и почему. Так, по мнению врача, самой полезной позой является сон на правом боку с чуть согнутыми руками и ногами. По словам специалиста, в таком положении сердце не испытывает нагрузки от сдавливания лёгкими и средостением. Также не стоит спать на животе, потому что в этом случае голова поворачивается на бок, из-за чего артерии перекручиваются. В дальнейшем это может грозить головными болями и общим низким тонусом. Кроме того, стоит избегать сна на спине, так как расслабленный язык может «завалиться» назад и вызвать проблемы с дыханием, а полное выпрямление всех конечностей не совсем физиологично.

Медик советует также подобрать для себя наиболее подходящую подушку. Он отметил, что сон на слишком мягкой, жёсткой, низкой или, наоборот, высокой подушке, а также без неё может привести к давлению на сосуды, что препятствует поступлению кислорода в мозг.