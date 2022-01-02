Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, врач-кардиохирург Лео Бокерия назвал способ прожить до 100 лет. «Рецептом» знаменитый доктор поделился в интервью с РИА Новости. По его словам, нужно помнить, что движение — это жизнь.

Для достижения долголетия нужно вести подвижный образ жизни, смотреть на мир добрым взглядом и иметь любимое занятие.

Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие, — отметил президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Ещё одним фактором долголетия является отказ от спиртного и соблюдение правильного питания. Спиртное повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной системой. И в этой связи нет никакой пользы в употребление только определённого вида вина.

Ранее Лео Бокерия заявил, что утверждение о том, что красное вино полезно для сердечно-сосудистой системы, является мифом. Тем, кто предпочитает пить вино, следует делать выбор в пользу белого.