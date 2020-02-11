Армен Тер-Авакян узнал о своём диагнозе от нижегородских врачей. Звучал он как приговор — рак прямой кишки 4 стадии. О победе над болезнью не шло и речи. Секрет оказался в так называемой персонализации лечения. Это индивидуально подобранная последовательность лекарственной, лучевой и химиотерапии. Жизнь мужчине спасли специалисты московского онкоцентра имени Блохина. Однако жителям регионов направления в столицу дают не всегда. Как поступить в такой ситуации и продлить годы жизни — смотрите в материале News.ru.