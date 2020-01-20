https://static.news.ru/photo/8980ae40-3b9e-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский инвестиционный форум в Сочи откроется 12 февраля с обсуждения актуальных вопросов здравоохранения: проблем финансирования, демографических перспектив, современных технологий и инновационных решений. В рамках отдельного форума «Здоровое общество», который организует фонд «Росконгресс», также пройдут узкоспециализированные дискуссии, посвящённые борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Деловая повестка форума «Здоровое общество» в этом году охватывает основные вопросы отрасли, от решения которых зависит будущее здравоохранения нашей страны, — цитирует пресс-служба «Росконгресса» председателя федерального фонда ОМС Наталью Стадченко.

По словам руководителя проекта, первого замдиректора по развитию и руководителя дирекции по здравоохранению «Росконгресса» Анастасии Столковой, ключевым отличием форума «Здоровое общество» является его практическая направленность. Правильно выстроенный диалог между представителями власти, экспертами и бизнесменами поможет выработать конкретные предложения по развитию здравоохранения всей страны.

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Как писал NEWS.ru, ежегодно на сочинском форуме его участники обсуждают развитие отраслей экономики, технологий, человеческого капитала. В этот раз дискуссии Российского инвестиционного форума сосредоточатся на трёх направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».