Инфекционист рассказал о нелишних перед вакцинацией от COVID-19 анализах

https://static.news.ru/photo/f5f72f92-5b67-11eb-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удостовериться в отсутствии в организме воспалительных процессов желательно перед тем, как сделать прививку от коронавируса, предупредил главный врач лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Так, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспаления, желательно сдать общий анализ крови и «биохимию». Обращаться за дополнительной консультацией к каким-либо профильным специалистам здоровому человеку не нужно, пишут «Известия».

Кроме того, для исключения бессимптомного течения коронавируса или его ранней стадии, за двое-трое суток до предполагаемой даты вакцинации стоит сделать ПЦР-тест на коронавирус. В случае положительного результата, введение вакцины строго запрещено.

Отмечается, что если человек по каким-либо причинам не хочет следовать данным рекомендациям, он может сделать прививку после осмотра терапевтом.

Нельзя делать прививку тем, кто недавно (менее месяца назад) перенёс острое заболевание, а также страдает онкологическими заболеваниями или аутоиммунными патологиями в активной стадии. К вакцинации не допускаются несовершеннолетние, но верхнего порога для пожилых людей нет.

Если человек уже переболел коронавирусом, не рекомендуется делать прививку до тех пор, пока в крови есть антитела (любого класса и в любом титре).

Поздняков напомнил, что перед вакцинацией нужно быть готовым к индивидуальным реакциям организма на препарат, таким как лихорадка, боли в мышцах и месте укола.

Проверить эффективность прививки препаратом «Спутник V» позволит показатель уровня антител к спайковому (S) белку.

Он, по сути, является вспомогательным, но не обязательным. В положении о вакцинации какой-то однозначной проверки, подтверждающей её эффективность, не фигурирует, — резюмировал эксперт.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже более 1,5 млн человек в России вакцинировали российским препаратом «Спутник V». В ближайшее время прививку от COVID-19 необходимо поставить 60% населения страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. С 18 января началась массовая вакцинация граждан. До этого множество россиян уже опробовали препараты в рамках клинических испытаний третьей фазы. NEWS.ru расспросил добровольцев, с какими побочными эффектами они столкнулись и как медики отслеживали их состояние.