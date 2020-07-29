Глухота и слепота: инфекционист предупредил об опасных последствиях герпеса

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Герпесвирусная инфекция присутствует в организме 90-95% людей во всём мире, хотя проявляется далеко не у всех. Однако запущенное заболевание может повлечь за собой целый букет крайне неприятных последствий, предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

По его словам, герпес — это маркерное заболевание, которое сигнализирует о проблемах с иммунитетом.

При этом проявления герпеса до двух раз в течение года можно считать нормой, но более частые «высыпания» должны побудить человека обратиться к специалисту.

При этом, как отметил врач, герпес способен поражать не только слизистые, но и нервные волокна.

Если запустить герпес, <...> могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение даёт сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица, — рассказал Акинфиев «Вечерней Москве».

Кроме того, добавил он, человек, запустивший болезнь, может частично или полностью потерять слух и зрение.

Он напомнил, что лучше всего справиться с герпесом поможет профессионал — иммунолог-инфекционист.

Специалист также отметил, что избежать обострения заболевания можно, если соблюдать определённые правила. Например, в ветреную погоду следует пользоваться увлажняющей гигиенической помадой. Причём, эта рекомендация в равной степени адресована как женщинам, так и мужчинам. Кроме того, важно разнообразно питаться, употреблять сезонные фрукты и овощи, а также обеспечивать организм витаминами.

Рекомендуется высыпаться и соблюдать режим, в том числе и рабочий. Переутомление истощает силы и подрывает здоровье, пояснил врач. Акинфиев посоветовал одеваться по погоде. Он пояснил, что в осенний период много заболевших простудными заболеваниями в том числе потому, что на протяжении суток температурный режим неоднократно меняется.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сравнил с герпесом и гепатитом коронавирус.