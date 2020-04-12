Доктор Комаровский сравнил коронавирус с гепатитом и герпесом

https://static.news.ru/photo/21740cae-7cb5-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: eokomarovskiy/vk.com

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о природе коронавируса на своем канале в YouTube.

Он пояснил, что существует два вида вирусов. РНК-вирусы вызывают острые заболевания, у которых есть начало и конец. Если инфекция попала в клетку, то она рано или поздно погибает. После гибели клетки вирус выходит наружу, а там его уничтожают антитела.

Между тем ДНК-вирус способен забраться в клетку и очень долго в ней жить, не убивая её. Эти вирусы вызывают длительные хронические болезни, например герпес или гепатит.

Коронавирус, как отметил Комаровский, относится к РНК-вирусам, поэтому он не может превращаться в хроническую болезнь. У COVID-19, как и у гриппа, есть начало и конец.

Ранее врач и телеведущий рассказал, что дети, как правило, легче переносят заражения вирусами. COVID-19 у маленьких пациентов, по его словам, имеет такие же симптомы, что и ОРВИ. Он также отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 были связаны с тяжёлыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.