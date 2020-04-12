Доктор Комаровский сравнил коронавирус с гепатитом и герпесом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о природе коронавируса на своем канале в YouTube.
Он пояснил, что существует два вида вирусов. РНК-вирусы вызывают острые заболевания, у которых есть начало и конец. Если инфекция попала в клетку, то она рано или поздно погибает. После гибели клетки вирус выходит наружу, а там его уничтожают антитела.
Между тем ДНК-вирус способен забраться в клетку и очень долго в ней жить, не убивая её. Эти вирусы вызывают длительные хронические болезни, например герпес или гепатит.
Коронавирус, как отметил Комаровский, относится к РНК-вирусам, поэтому он не может превращаться в хроническую болезнь. У COVID-19, как и у гриппа, есть начало и конец.
Ранее врач и телеведущий рассказал, что дети, как правило, легче переносят заражения вирусами. COVID-19 у маленьких пациентов, по его словам, имеет такие же симптомы, что и ОРВИ. Он также отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 были связаны с тяжёлыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.
В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.
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