Врач назвала три продукта для сохранения иммунитета в феврале

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Чтобы сохранить здоровье и укрепить иммунитет в феврале, следует употреблять больше витамина С, сообщила NEWS.ru терапевт Татьяна Романенко. Лучшие его источники — квашеная капуста и отвар шиповника, отметила она. А вот в магазинных фруктах этого витамина мало. Ведь свежих плодов на прилавках нет, а при долгом хранении или транспортировке витамин С разрушается.

В последний месяц зимы организм становится больше подвержен простудным заболеваниям. Иммунитет заметно снижается. Причины — недостаточное потребление витаминов, малое количество солнца и сокращение двигательной активности.

В квашеной капусте помимо витамина С также содержится большое количество клетчатки, которая помогает регулировать работу кишечника. От состояния этого органа зависит здоровье организма.

Кефир — еще один продукт, который поможет иммунитету, когда его «запасы» уже на исходе. Напиток содержит полезные бактерии, которые помогают работе кишечника. Если человек его не любит, то альтернативой станет любой другой кисломолочный продукт, но желательно без сахара.

Романенко не рекомендовала в феврале садиться на жесткие низкокалорийные диеты, так как из-за холодов организму нужно больше энергии. Лучше вместо диет добавить физических нагрузок. Доктор Романенко посоветовала уделять прогулкам на свежем воздухе не менее часа в день.

Ранее врач Тимур Пестерев объяснил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом обуславливается сезонными колебаниями перед наступлением весны. Он отметил, что сроки подъема и спада заболеваемости зависят от самих людей и от соблюдаемых ими мер предосторожности.