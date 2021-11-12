Хирург назвал одно из самых опасных последствий COVID-19

Тромбозы, способные привести к летальному исходу дваже после острой фазы инфекци. являются наиболее ярким и одним из самых опасных последствий коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сердечно-сосудистый хирург Николай Талов.

По словам врача, тромб в человеческом организме выполняет защитную роль. Своевременное свёртывание крови позволяет остановить кровотечение из ран. Для этого в крови имеются сложные механизмы, задействующие клетки крови и белки.

В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности, — пояснил Николай Талов.

Он уточнил. что для венозного трмбоза характерен резкий отёк конечности. распирающая боль. изменение цвета тела. такое состояние может говорить о риске миграции тромба в лёгкие и развитии тромбоэмболии лёгочной артерии.

При этом тромбы в артериях характерын для пациентов. ранее имевших проблемы с организмом: атеросклероз, сахарный диабет и прочее. Такой тромбоз чаще всего проявляется резкой болью в конечности, её онемением. похолоданием и наруением движений.

Подобное состоянием опасно развитием необратимых изменений в тканях вплоть до гангрены. К сожалению, сосуды — это не единственные варианты тромбоза. В случае развития тромба в коронарных артериях происходит инфаркт. В случае поражения сонных артерий — инсульт, — рассказал медик.

Он подчеркнул. что наиболее характерно развитие тромбозов для тяжёлых и среднетяжёлых вариантов тчения коронавируса, однако такие риски сохраняются даже после перенесённой инфекции, на протяжении некоторого времени.

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