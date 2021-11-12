Европа побила антирекорд по заболеваемости COVID-19

В европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, на прошлой неделе в Европе были зафиксированы почти два миллиона случаев COVID-19. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии. Коронавирус распространяется как в странах с высокой долей вакцинированного населения — на западе Европы, так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше, — поделился Гебрейесус.

Он снова напомнил, что вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни. При этом он отметил, что прививка полностью не предотвращает передачу вируса от человека к человеку.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказали, что через три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает в три раза, через полгода — в 10 раз. По словам специалистов, по этой причине переболевших и привитых россиян нужно обязательно ревакцинировать.