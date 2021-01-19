Врачи: грядущее потепление обострит болезни и вызовет всплеск COVID-19

После лютых крещенских морозов в европейскую часть России придёт резкое потепление. Будущая погода станет аномальной по климатическим меркам, сообщили в Гидрометцентре России. Из-за подобного колебания температур ухудшится самочувствие многих людей, частности, имеющих хронические заболевания, предупреждают врачи. Кроме того, специалисты не исключают всплеска заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом. Какие недуги обострятся из-за резкой смены температуры и как снизить риски для здоровья в этот период, выяснял NEWS.ru.

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На текущей неделе в европейской части России ожидается аномальное потепление. Это произойдёт благодаря воздуху, пришедшему с запада Средиземноморья, субтропических акваторий Атлантики, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это приведёт к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов. <...> Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус два — минус четыре. В пятницу днём — оттепельная погода, а в субботу днём — от минус двух-трёх градусов. К концу недели погода станет на десять градусов выше нормы. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России научный руководитель Гидрометцентра России

Из-за резкого изменения температур ухудшится самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил в беседе с NEWS.ru кардиолог Юрий Кремнёв.

У людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, на фоне такого резкого колебания атмосферного давления будут обостряться их проблемы. В частности, это может быть повышение, нестабильность давления. Может какая-то аритмия возникнуть, боли в сердце. То есть у них явно будет ухудшение. Особенно чем старше человек, тем более это будет выражено. Юрий Кремнёв кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, чтобы минимизировать негативное влияние погоды на самочувствие, накануне смены температур нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Неприятные ощущения из-за перепада погодных условий могут появиться и у молодых. Например, у людей в возрасте 30-40 лет вероятны головные боли, нарушения сна, подъём давления.

Иногда для улучшения самочувствия пьют кофе. Это следует делать только в том случае, если давление снижено, добавил кардиолог.

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Также из-за потепления может ухудшиться самочувствие людей, которые страдают недугами органов дыхания, в частности, бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью лёгких. Скажется появление влаги и сырости, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

По её словам, повышение температуры чревато всплеском заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Прежде всего это обусловлено неправильным поведением людей.

Это потепление не очень кстати. Я как раз говорила, что пандемия, вирусы в морозную погоду сейчас все притихнут, их репликация уменьшится намного. И люди начнут выздоравливать. Но получается, если опять потепление — вирусы активируются. Народ, который больной, очень любит погулять раздетым, без шарфика, что называется, не по погоде. А это самое коварное — переход холода в тепло. Должен быть небольшой всплеск вирусных заболеваний. Людмила Лапа врач-терапевт врач-терапевт

Чтобы предотвратить болезнь, во время потепления следует придерживаться некоторых правил, в частности, одеваться по погоде, особенно щепетильно использовать маски. Также рекомендуется избегать больших компаний, которые часто становятся источником заражения.