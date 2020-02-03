https://static.news.ru/photo/337dbb5c-4691-11ea-9405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти КНР до сих пор не передали России штамм нового коронавируса.

Китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться её данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников этой работой занимаемся, — цитирует ТАСС Голикову.

Как писал NEWS.ru, учёные из итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani рассказали, что смогли изолировать коронавирус. По их мнению, в будущем это должно помочь в разработке вакцины. Как отметил директор института Джузеппе Ипполито, наличие в лабораториях идентифицированного патогена позволит исследовать механизм заболевания для развития лечения.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.