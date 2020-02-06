https://static.news.ru/photo/ae3de4e8-48df-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отправленные в Китай российские медики до сих пор не получили живой штамм коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает «Интерфакс», Голикова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.

Она не уточнила планируемые сроки получения штамма.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит развитие вакцины. По его словам, российские врачи пока не могут выделить штамм коронавируса у заражённых пациентов.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские учёные недавно выделили отдельные штаммы вируса, поэтому они не переданы российским специалистам. Он подчеркнул, что связь между профильными ведомствами России и Китая поддерживается по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от восьми до десяти месяцев.