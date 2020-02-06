Отправленные в Китай российские медики до сих пор не получили живой штамм коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Она не уточнила планируемые сроки получения штамма.
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, что отсутствие штамма коронавируса в России тормозит развитие вакцины. По его словам, российские врачи пока не могут выделить штамм коронавируса у заражённых пациентов.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские учёные недавно выделили отдельные штаммы вируса, поэтому они не переданы российским специалистам. Он подчеркнул, что связь между профильными ведомствами России и Китая поддерживается по этому вопросу.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт от восьми до десяти месяцев.
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