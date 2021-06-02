Годжи или брусника: нужны ли на самом деле продукты «здорового питания»

Ежегодно 2 июня в нашей стране отмечается День здорового питания или отказа от излишеств в еде. Праздник «основали» в 2011 году участники российской интернет-группы, посвящённой здоровому образу жизни. В последние годы население России всё чаще выбирает так называемые продукты здорового питания. По данным одного из крупнейших онлайн-магазинов, летом прошлого года по сравнению с позапрошлым в три раза вырос спрос на продукты подобной категории. NEWS.ru узнал у экспертов, в каком состоянии находится сейчас рынок ЗОЖ и как влияют подобные продукты на здоровье.

Взрыв рынка

Продукты ЗОЖ — обширная категория товаров. К ним относится органическая пища, выращенная в экологически чистых условиях. А также продукты, в которых содержание определённых веществ искусственно сокращено. Например, жир, сахар, соль, глютен, лактоза. В эту категорию ещё попадает пища, обогащённая витаминами и добавками. А также — экзотическая еда, например, ягоды годжи, семена чиа, растительное молоко, проращённая пшеница.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили NEWS.ru. что тренд на здоровый образ жизни продолжает укрепляться и спрос на диетические товары растёт. Особенно заметно это стало во время пандемии. Такая динамика обусловлена снижением физической активности и вынужденной самоизоляцией. В марте — апреле 2020 года рост спроса на ЗОЖ-продукты достигал от 100% до 200%. До пандемии же он составлял в среднем 10% в год. В последующие месяцы показатели упали, но незначительно.

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Один из самых востребованных товаров в последнее время — растительное мясо, отметили в пресс-службе. В продаже этот продукт появился относительно недавно — год-полтора назад. Но уже «взорвал» рынок.

В прогнозах аналитиков к 2025 году доля растительного мяса может достигнуть 10% от общего потребления в категории, — сообщили в АКОРТ.

Также увеличилась популярность растительного молока. Спрос на него не падает даже после окончания поста, который раньше считался одним из основных периодов для приобретения подобных товаров.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются батончики без содержания сахара и отруби. Рост продаж этих товаров вырос втрое весной 2021 года. Также сохраняется интерес к спортивному питанию, энергетическим спортивным напиткам и чаю для похудения, резюмировали в пресс-службе организации.

Тренд на ЗОЖ продукты, несмотря на кризисное время, сегодня продолжается, подтвердил NEWS.ru слова коллег зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. На одну тысячу потребителей абсолютное большинство (87%) приходится на тех, кто стремится к соблюдению правил здорового питания. При этом более 85% отдают предпочтение в пользу натуральных продуктов. Кроме того, за полезные для организма продукты покупатели даже готовы платить больше, сообщил эксперт.

Большой спрос на товары ЗОЖ эксперты отмечали и в доковидный период. По данным NeoAnalytics, 2019 год был крайне удачным для рынка — прирост объёма составил 46,3%. А площадь сельскохозяйственных угодий, занятых под органическое земледелие, составила около 1 млн гектаров.

Ежегодные темпы роста продуктов ЗОЖ в России составляют 20–25%, что значительно превышает мировую динамику аналогичного показателя.

Большой спрос на товары здорового питания, к сожалению, спровоцировал увеличение количества подделок, сообщил NEWS.ru заместитель директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. Наиболее высокий риск нарваться на сомнительную продукцию — в Интернете и в небольших магазинах. Чтобы обезопасить себя, Ионкин рекомендует приобретать ЗОЖ-товары только в крупных торговых сетях. Там есть подразделение контроля качества, которое отслеживает продукцию и её соответствие заявленным требованиям.

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Мнения врачей, опрошенных NEWS.ru по поводу ЗОЖ-продуктов, разделились. Одни медики считают, что в такой пище содержатся незаменимые вещества. Другие указывают, что все нужные витамины и микроэлементы можно получить из привычных продуктов, которые продаются в любом супермаркете.

Масло гхи, кокосовое масло и молоко, семена чиа, семена льна, безглютеновый зерновой хлеб и крупы, орехи макадамия, пекан и бразильский обязательно должны быть в рационе человека, чтобы он сохранял здоровье, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Кокосовое молоко и масло содержат в составе среднецепочечные жирные кислоты — каприновую и каприловую. Они не увеличивают массу тела, но дают энергию для творчества и жизни. Другие вещества, которые содержатся в этом продукте, обеспечивают подъём иммунной системы, профилактируют огромное количество хронических заболеваний. По словам Мойсенко, других продуктов с похожим составом нет. Поэтому кокос в рационе должен быть.

Полноценная замена

Семена чиа и льна, как и морская рыба, содержат омега-3 жирные кислоты. По словам диетолога, они крайне необходимы для поддержания здоровья сосудистой системы. Также вещества незаменимы для работы мозга, внутренних органов, почек и печени. Большинство жирных продуктов, которые потребляют россияне, содержат только кислоты омега-6. Но для сохранения здоровья нужно правильное соотношение первых и вторых.

Ещё один необходимый продукт из категории ЗОЖ — растительное молоко, например, рисовое, миндальное, гречневое. Напитки содержат множество полезных веществ. И в их составе нет молочного сахара, который присутствует в молоке животного происхождения.

Мы понимаем на сегодняшний день, что лактоза (молочный сахар) — это зло. Она может быть источником различных заболеваний. В том числе — воспалительных заболеваний кишечника. Большинство людей не могут усваивать этот компонент. Поэтому от привычного молока лучше отказаться. Римма Мойсенко диетолог, кандидат медицинских наук диетолог, кандидат медицинских наук

Покупать молоко с пометкой «безлактозное», по словам диетолога, — тоже не выход. Это коммерческий ход. Напиток содержит большое количество обычного сахара и множество химических добавок. Поэтому совсем не является продуктом здорового питания.

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Существуют более привычные и доступные аналоги большинства продуктов ЗОЖ, поэтому переплачивать за них смысла нет, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Анна Калеганова. Например, все орехи, в том числе и кокос, имеют похожий состав. Поэтому с таким же успехом можно съесть горсть грецких орехов или фундука. В ягодах годжи содержится большое количество клетчатки и витамина С. Аналогичным составом обладают брусника и клюква. А запасы клетчатки в организме можно покрыть, потребляя яблоки.

Здоровому человеку можно употреблять все продукты, не только категории ЗОЖ. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Если присутствует какое-то заболевание, специальную диету назначает врач. Анна Калеганова врач-терапевт врач-терапевт

Для того чтобы похудеть, быть здоровым, сильным и стройным, не нужны ни суперфуды, ни смартфуды. Необходимо соблюдать баланс КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) с учётом возраста, энерготрат, исходного состояния. Питание должно быть максимально простым и состоять преимущественно из продуктов своей полосы, сообщил NEWS.ru врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По словам врача, экзотические продукты должны быть сведены к минимуму, кроме аллергии они мало что дают.

Все необходимые витамины и редкие нутриенты типа омега-3 должны потребляться преимущественно из нутрицевтиков, концентрированных источников этих веществ. Чтобы была понятна экономика: 100 граммов дикой морской рыбы содержат всего 1 грамм омега-3. Мужчине старше 40 надо 4 грамма омега-3 в день. Это 400 граммов такой рыбы. В магазинах она практически не продаётся. Там только парниковая, которая содержит не омега-3, а омега-6. Чем рыбу кормили, то она и содержит в себе. Омега-3 синтезируется планктоном, не рыбой. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Чтобы ежедневно закрывать потребности по омега-3, нужно есть нутрицевтики с ней на регулярной основе, сообщил доктор. То же самое практически со всеми критически важными веществами. Проще и дешевле — через специализированные препараты.