Глава Минздрава предупредил о «молниеносном» развитии коронавируса

https://static.news.ru/photo/8a866292-c691-11eb-b660-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иногда развитие коронавирусной инфекции может проходить молниеносно. Буквально в течение одних суток состояние пациента способно трансформироваться от лёгкого к среднетяжёлому. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства подчеркнул, что указанный им фактор должен стать для граждан весомым аргументом для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса.

У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идёт. От лёгкого до среднетяжёлого может поменяться состояние в течение суток, — отметил министр.

Ранее Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.

Он добавил, что россиянину после вакцинации, скорее всего, не потребуется госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме. Министр подчеркнул, что риски маленькие у россиян, которые вакцинировались.