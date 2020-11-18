Гастроэнтеролог рассказала, как превратить еду в лекарство

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Еда становится ключевым значением при многих заболеваниях как на стадии лечения, так и при поддержании длительной ремиссии. В частности, это касается всех заболеваний ЖКТ, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По её словам, пациентам с хроническим панкреатитом, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей необходимо придерживаться «идеального питания», выверенных пропорций по всем компонентам, особенно по жирам, чтобы избежать обострения.

Определённый режим крайне важен, чтобы регулярно происходила работа желчного пузыря и поджелудочной железы, — подчеркнула она.

Дианова уточнила, что на качество работы пищеварения влияют объём и количество приёмов пищи. Приоритетным является четырёх- или пятиразовое питание, а размер порции в еде важен больше, чем таблетки. В пример специалист привела рефлюкс.

У человека, который ест один-два раза в день, но большими порциями, постоянно будет изжога, могут появляться эрозии пищевода. Чем более стабильные равномерные объёмы еды поступают в желудок и другие отделы, тем лучше работает пищеварительная система, — объяснила она.

Главенствующее значение при заболеваниях ЖКТ имеет способ обработки продуктов: отказ от острой, горячей, жареной и жирной пищи, которая обладает сильным сокогонным эффектом, играет важнейшую роль в период обострения абсолютно всех желудочно-кишечных заболеваний. При гастрите, рефлюксе, холецистите и панкреатите гастроэнтеролог советует дать органам отдохнуть и восстановиться от подобных блюд, передаёт радио Sputnik.

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