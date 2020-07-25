Гастроэнтеролог назвал симптомы приближающегося рака кишечника

https://static.news.ru/photo/24e28ade-cf51-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал, как можно предотвратить развитие рака толстой кишки.

По его словам, возникновение онкологического заболевания представляет собой длительный воспалительный процесс. Сначала меняются клетки, а потом возникают злокачественные опухоли. О наличии предракового состояния, которое может привести к раку толстой кишки, свидетельствуют полипы. Их можно выявить при колоноскопии.

Медик подчеркнул, что эту процедуру первый раз нужно делать в возрасте 45–50 лет. Бордин отметил, что исследование позволяет выявить симптомы на ранней стадии или предотвратить предраковое состояние. Медик объяснил, что ориентироваться на симптомы заболевания в случае начальной стадии рака толстой кишки просто невозможно.

Если у родственников кровных был рак толстой кишки, то человек находится в зоне риска. Это исследование нужно делать обязательно, причём ориентироваться, когда у родственника выявили рак и сделать это за пять – десять лет до того, — подчеркнул специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что рак толстой кишки входит в пятёрку наиболее злокачественных опухолей наряду с раком желудка.

NEWS.ru писал, что учёные-геронтологи нашли связь между здоровьем кишечника и продолжительностью жизни.