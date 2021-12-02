ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М». Её цена будет составлять 600,5 рубля. Уточняется, что такая стоимость препарата ниже на 30%, нежели стоимость взрослой версии вакцины — «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник М». Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» и составляет 600,48 рубля, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на вакцину для подростков ниже из-за того, что для её производства нужно меньше расходов, если сравнивать со «Спутником V». В препарате для детей концентрация действующих частиц ниже, поэтому он не требует таких же вложений, как взрослые препараты.

Ранее вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова рассказала, что «Спутник М» аналогичен «Спутнику V», за исключением дозировки: подростковая вакцина от коронавируса отличается меньшей концентрацией препарата. По её словам, «Спутник М» также вводят в два этапа.