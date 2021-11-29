Врач объяснила разницу между «Спутником М» и «Спутником V»

«Спутник М» аналогичен «Спутнику V» за исключением дозировки: подростковая вакцина от коронавируса отличается меньшей концентрацией препарата, пояснила вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова. По её словам, «Спутник М» также вводят в два этапа, пишет «Радио 1».

Разница есть только в дозе и, возможно, в кратности введения, но это идёт относительно каждой вакцины отдельного производителя индивидуально. «Спутник М» — это абсолютный аналог «Спутник V», только дозировка и концентрация меньше раз в пять. Она также вводится в два этапа, — пояснила Зайниддинова.

Она уточнила, что понижение концентрации препарата для детей связано с тем, что у них лучше вырабатывается иммунный ответ на прививку. По её словам, детская доза вакцинального препарата примерно в три раза меньше взрослой дозы.

Этого, как правило, достаточно для выработки адекватного иммунитета. Но надо помнить и о том, что детский организм имеет очень высокие иммунные обороты. Чем ребёнок меньше, тем ярче и масштабнее может формироваться иммунный ответ, — резюмировала врач.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучшую комбинацию препаратов для ревакцинации от коронавируса. По его мнению, после прививки «Спутником V» наилучшую защиту от инфекции даст комбинация со «Спутником Лайт».