«Ещё холеры не хватало»: Мясников о вспышках вирусов на курортах РФ

https://static.news.ru/photo/871fed7a-9b97-11e9-b46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам, что коронавирус — это не единственная проблема. В мире сотни не менее опасных и неприятных инфекционных заболеваний, которые в том числе ведут к смерти.

Он выпустил предупреждение для россиян в преддверии открытия купального сезона на морских курортах страны, которые ожидаемо будут переполнены из-за закрывшейся Турции и Танзании. А значит, вероятно, гигиенические требования могут соблюдаться не везде.

Понятно, что курорты Кубани и Крыма в этот сезон будут переполнены. Уже в конце марта (до прекращения авиасообщения) гостиницы в Сочи были загружены на 100%. Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьёзное испытание всех инфраструктур наших курортов, — отметил врач в своём Telegram.

Он напомнил, что «и в доковидные времена каждое лето на Чёрном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки». А сейчас, в новых условиях, легион этих инфекций может серьёзно ухудшить эпидемиологическую обстановку а курортах.

Основное — вакцинация от ковид. Но не только — дети должны быть привиты от ротавируса, все мы- от гепатитов Б и А! Тщательное мытьё рук — не перчатки, а мыть, мыть и мыть! Мыть овощи и фрукты, пить только очищенную воду! Только холеры нам не хватало! — призвал врач.

Мясников напомнил, что ежегодно и без холеры от инфекционного поноса во всём мире умирает два млн детей. Также он призвал родителей помнить о том, что никуда не делись крымская лихорадка, вирусные энцефалиты и прочие вирусы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал универсальную формулу первоочередных показаний вакцинации от коронавируса и гриппа: возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний. Среди заболеваний, при которых рекомендована прививка, в первую очередь — диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема и прочие серьёзные болезни.