Эндокринолог назвал главную опасность жары для диабетиков

Жара особенно опасна для людей, страдающих диабетом, сообщил РИА Новости главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов. Дело в том, что сосуды кожи при высоких температурах расширяются – так они лучше отдают избыточное тепло с потом.

Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы. Их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему, - объяснил врач.

Однако симптомы перегрева на солнце легко спутать с гипогликемией, характерной для диабетиков. Симптомы чаще всего одинаковые – это помутнение сознания, обморок, судороги. Чтобы не ошибиться, нужно сразу же померить сахар в крови.

Особенно если человек из-за жары и отсутствия аппетита пропустил приём пищи, может случиться приступ. Такое происходит с пациентами, использующими инсулин или препараты сульфонилмочевины.

Анциферов посоветовал пить много воды в течение дня. Тем более тем диабетикам, которые принимают ингибиторы НГЛТ-2, мочегонные препараты.

Ранее бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. Он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.