Эндокринолог дал совет для похудения в Великий пост

https://static.news.ru/photo/fd92ec14-911d-11eb-af97-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Люди, которые постятся, на два месяца переходят на диету из сплошных овощей, фруктов, зелени, грибов, круп, орехов, сухофруктов и бобов. Чтобы такой образ питания не навредил организму и помог сбросить лишний вес, специалисты дали несколько советов.

Так, из рациона нужно полностью исключить мясные и рыбные продукты, яйца, молоко. По субботам и воскресеньям тем не менее верующие могут выпить пару стаканов вина.

Врач-эндокринолог Инна Вейцман в беседе с изданием «Главред» посоветовала довести дневную калорийность в обычные дни поста до нормы, она не должна быть низкой.

Когда человек хочет соблюдать пост по всем канонам, появляются «сухие» и исключительно «водные» дни, а это уже интервальная голодовка.

Похудеть, соблюдая пост, можно. В основном это происходит за счёт «голодных» дней. Но даже если не придерживаться строгих канонов и отказаться от животной пищи, снижение веса будет, — заверил врач.

Ледяные напитки скоро снова станут частью жизни россиян. Уже 1 апреля в Москве начнётся настоящая весна, столбики термометров поднимутся до +14. Но стоит ли опасаться, что переизбыток холодного питья может привести к серьёзным последствиям. Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев считает, что переживать не о чем. Если человек полностью здоров, то ледяные напитки ему никак не навредят, писал NEWS.ru.